Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde geçtiğimiz Pazar günü oynanan 37.hafta maçlarıyla ilgili olarak 6 kulüp disiplin ihlallerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; Hukuk Müşavirliği, Ankaragücü’nü, Keçiörengücü maçında “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle, Pendikspor’u, Fatih Karagümrük maçındaki “saha olayları” ile “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle, Gençlerbirliği’ni, Sakaryaspor maçında “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” ve “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle, aynı maçta Sakaryaspor’u “saha olayları” ile “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle, Amed Sportif Faaliyetleri, Adanaspor maçındaki “saha olayları” nedeniyle, Boluspor’u da Yeni Malatyaspor maçındaki “saha olayları” nedeniyle PFDK’ya sevk etti.

Erzurumspor maçındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle kırmızı kart gören Ümraniyesporlu futbolcu Barış Ekincier de tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.