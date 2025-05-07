Ahlatcı Çorum FK’nın 4 Mayıs Pazar günü Şanlıurfaspor’la oynadığı maçı yöneten İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden İlker Yasin Avcı, çok ilginç bir istatistiğe imza attı. Avcı’nın 1 hafta arayla maçını yönettiği Şanlıurfa’nın iki takımı da aynı skorlarla yenilerek küme düştü.

Avcı, ilk olarak, 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Şanlıurfa temsilcisi Karaköprü Belediye, sondan bir önceki maçında, 27 Nisan Pazar günü, Antalya deplasmanında Kepezspor’a konuk oldu. Sahadan 2-1 yenik ayrılan Karaköprü Belediyespor 3.Lig’e düştü.

İlker Yasin Avcı, 1 hafta aradan sonra, 4 Mayıs Pazar günü ise Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Ahlatcı Çorum FK ile Şanlıurfaspor arasında oynanan 37.hafta maçını yönetti. Ahlatcı Çorum FK maçı son dakika golüyle 2-1 kazanırken, Şanlıurfaspor’un 2.Lig’e düşmesi kesinleşti.

Böylece, İlker Yasin Avcı’nın 1 haftada maçını yönettiği Şanlıurfa’nın iki takımı da küme düşmüş oldu.