U18 Türkiye Futbol Şampiyonası 2.Kademe müsabakaları Sivas’ta devam ediyor. Samsun Kadıköyspor ve Rize Kopuzlar Vakfı Veliköyspor ile A grubunda yer alan Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor ilk maçında Samsun temsilcisi Kadıköyspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Bugün ikinci maçında Rize temsilcisi ile Sivas Spor Parkı Sahası’nda kozlarını paylaşan Mimar Sinanspor, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı ikinci yarıda bulduğu 3 golle 3-1 kazandı. Çorum temsilcisinde goller Emirhan, Eyüp ve Arda’dan geldi.

Bu sonucun ardından Mimar Sinanspor 4 puana ulaşarak yarın rakiplerinin birbiri ile oynayacağı maç öncesi liderlik koltuğuna oturdu.

Yarın Samsun ile Rize arasında oynanacak maçı Samsun kazanması halinde Mimar Sinanspor ile Samsun Kadıköyspor grup liderini belirlemek adına penaltı atışları kullanacak. Rize’nin kazanması veya maçın berabere bitmesi durumunda Çorum temsilcisi grubunu lider tamamlayarak diğer grubun birincisi ile final maçı oynayacak.