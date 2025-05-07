19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorum’da hazırlıklar başladı. Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran başkanlığında tertip komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde yapıldı. İl Müdürü Demirkıran'ın başkanlık ettiği toplantıya Şube Müdürü İsmail Şahin ile çeşitli kamu kurumlarının amirleri katıldı. Toplantıda, 19 Mayıs etkinliklerinin düzenlenmesi, koordinasyonun sağlanması ve gençlere yönelik yapılacak programlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Demirkıran, toplantıda yaptığı açıklamada, “19 Mayıs, milletimizin bağımsızlık yolundaki en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu anlamlı günü gençlerimizle birlikte coşkuyla kutlamak için tüm kurumlarımızla iş birliği içindeyiz,” dedi.

Tertip komisyonunun, etkinliklerin planlanması ve uygulanması sürecinde aktif rol alacağı belirtildi.