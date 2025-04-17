Çorum’un futbol branşındaki en başarılı okullarından biri olan Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu gruplarda tarih yazmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda finallerin kapısından dönen Mustafa İdikut’lu Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu bu yılda başarılı bir sezon geçiriyor. Daha önce küçükler kategorisinde grup aşamasını birinci tamamlayarak yarı final grubuna yükselmeyi başaran Çorum temsilcisi yıldızlar kategorisinde de geleneği bozmadı.

Yozgat’ta düzenlenen Okullararası Yıldız Erkekler Futbol Grup Birinciliği’nde A grubunda yer alan Çorum temsilcisi Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ilk maçında Kırıkkale Özel Başaran Ortaokulu’nu 3-1 yenmeyi başardı. İkinci maçında Ankara Özel Nesibe Aydın Yıldızlar Ortaokulu ile normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışları sonunda 4-3 galip gelen Çorum temsilcisi puanını 6’ya yükselterek grubunu birinci sırada tamamladı ve yarı final grubuna adını yazdırdı.

Küçükler kategorisinde yarı final grup birinciliği müsabakaları 12-14 Mayıs tarihleri arasında Zonguldak’ta, yıldızlarda ise yarı final grup birinciliği 5-7 Mayıs tarihlerinde Çorum’da yapılacak.