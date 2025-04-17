Ahlatcı Çorum FK’nın geçtiğimiz hafta Manisa FK’yı 3-2 yendiği maçta sakatlanan Kadir Seven’in durumunun ciddi olduğu belirtildi.

MR’ı çekilen Kadir’in adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi. Tedavisi yoğun şekilde devam eden genç stoperin, Play-Off’a kalınamaması halinde sezonu kapatma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Kadir Seven, Ahlatcı Çorum FK formasıyla 22 lig maçında 1.579 dakika süre aldı ve 2 gol attı. Konyaspor’la oynanan Ziraat Türkiye Kupası grup maçında ise 45 dakika süre alan Kadir Seven’in toplamda 7 sarı, 1 kırmızı kartı bulunuyor.