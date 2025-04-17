Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Stadı’nda oynanacak maçta Rize bölgesi üst klasman hakemlerinden Mehmet Ali Metoğlu düdük çalacak. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Metoğlu’nun yardımcılıklarını Kastamonu bölgesinden Nurettin Dinçer Demir ile Ankara bölgesinden Azad İlhan yapacak. Muğla bölgesinden Hakan Ülker de kritik karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Orta hakem Muhammet Ali Metoğlu, Ahlatcı Çorum FK’nın bugüne kadar 5 maçında düdük çaldı. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 2020-2021 sezonunda evinde Ergene Velimeşe’yi 1-0 yenerken, 2017-2018 sezonunda Denizli deplasmanında Kızılcabölükspor’la, 2021-2022 sezonunda da İstanbul’da Sarıyer’le 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlı takım 2018-2019 sezonunda deplasmanda Cizrespor’a 2-1, 2019-2020 sezonunda ise yine deplasmanda Kırklarelispor’a 2-0 yenildi.

AMED 4 MAÇTA 10 PUAN ALDI

Metoğlu, Amed’in ise 4 maçını yönetti. Diyarbakır temsilcisi bu maçlarda 3 galibiyet, 1 yenilgi alırken, attığı 9 gole karşılık 3 gol yedi.