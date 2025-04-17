Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) E Grubu 8.hafta maçında Çorum Belediyespor sahasında lider Merzifon Belediyespor’u ağırladı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunda rakibi karşısında fazla varlık gösteremeyen Çorum temsilcisi ilk periyodu 15-10 kaybetti. İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan Çorum’un 12 dev adamı son bölümde bulduğu sayılarla bu periyodu 4 sayı farkla kazanarak soyunma odasına 32-31 geride girdi. İkinci yarıda oyununun üstünlüğünü tamamen rakibine kaptıran Kırmızı-Siyahlılar üçüncü periyodu 6, dördüncü periyodu da 5 sayı farkla geride kapatarak kritik maçtan 77-65 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından ligdeki beşinci mağlubiyetini alan Çorum Belediyespor puanını 11’e yükseltirken, lider Merzifonspor ise 2 puan daha hanesine ekleyerek haftayı 16 puanla kapattı.