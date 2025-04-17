Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Kulüp Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin daveti üzerine Sungurlu’yu ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’la birlikte Sungurlu’ya giden Tuncay Şanlı, ilk olarak Muhsin Dere’yi makamında ziyaret etti. Dere, Yalçın ve Şanlı bir süre sohbet ettikten sonra Muhsin Dere Tuncay Şanlı’ya Sungurlu’yu gezdirdi. Esnaf ziyaretlerinde bulunan ve vatandaşlarla da sohbet eden Şanlı, daha sonra ilçe sahasında Sungurlu Belediyespor altyapı futbolcularıyla bir araya geldi. Minik futbolcularla sohbet eden Şanlı bol bol imza dağıtırken, hatıra fotoğrafı da çektirildi.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Muhsin Dere, “Sungurlu Belediyespor Kulübümüzün geleceği olan altyapımızda ter döken yavrularımızı ziyaret edip güne dair güzel bir anı bıraktık. Yavrularımızın heyecanı görülmeye değerdi. Nazik ziyaretleri ve yavrularımıza olan ilgileri sebebiyle Oğuzhan Başkana ve Tuncay Hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Şehrimizin gözbebeği Çorum FK’mıza play off yolunda gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Dere, ziyaretin anısına Tuncay Şanlı’ya Sungurlu Belediyespor forması hediye etti.