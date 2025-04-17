Lig’de kalmayı garantileyen ve kalan haftada prestij mücadelesi verecek olan Mimar Sinanspor’da Asbaşkan Batuhan Eray, Pazar günü Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak olan Kdz.Ereğli Belediyespor maçına futbolseverleri davet etti.

Eray’ın açıklaması şu şekilde;

“Bölgesel Amatör Lig 5.Grup’da şehrimizi büyük bir özveri ve başarı ile temsil eden kulübümüz 28. Hafta müsabakaları kapsamında 20 Nisan Pazar Günü Saat 15.00’da kendi sahasında Karadeniz Ereğli Belediyespor’u misafir edecek.

Bilindiği üzere ligin 25.haftasında Çubukspor karşılaşmasında almış olduğumuz 1-0‘lık galibiyetle birlikte bizler bu lig de kalıcı olduğumuzu tescillerken sezonun bitmesine 5 hafta kala resmi olarak Karadeniz Ereğli Belediyespor’un da şampiyonluğunu ilan etmesine vesile olduk. Ereğli tribünlerinden Çorum anonsları yapıldı kulübümüz ismi Ereğli halkının dilinde bir efsane gibi anlatıldı sporcularımız ve teknik ekibimiz Ereğli halkı tarafından kilometrelerce uzaktan alkışlatılıp onore edildi.

Bu sebeptendir ki, karşılaşmada Fair Play anlayışının ve seyir zevkinin yüksek olacağından şüphemiz yok. Amatör spor severleri ve siz değerli kamuoyunu şehrimizi temsilen tribünlere davet ediyor ve bu şehrinde bir 3. Lig takımına ihtiyacı olduğunu görmenizi istiyoruz misafir perverliğimizi göstermek adına çağrıda bulunuyorum. Bizler üzerimize düşeni yaptık sıra siz değerli hemşerilerimizde gelin şölen havasında bir pazar günü geçirelim.

Ayrıca bu vesileyle şampiyonlukta emeği geçen başta Ereğli halkı olmak üzere kulüp yöneticileri teknik ekibi ve sporcularını yürekten kutluyorum.”