Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), öğrencileri sevindirmeye ve onları spora teşvik etmeye devam ediyor.

Ferhat Arıcı önderliğinde başarılı çalışmalara imza atan ASKF, Çorum merkezdeki okullara yaptığı spor malzemesi yardımlarını köylerde ve ilçe okullarında da sürdürüyor.

ASKF Başkanı Arıcı, Osmancık ve Bayat’ın ardından Oğuzlar ilçesindeki Kayı İlkokulu’nda, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın katkılarıyla temin edilen spor malzemelerini öğrencilere dağıttı.

Çocukların yüzlerini güldüren ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, amaçlarının spor malzemelerine erişemeyen öğrencilere katkıda bulunmak ve en önemlisi onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora teşvik etmek olduğunu söyledi. Başkan Arıcı, malzemelerin temini için Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya teşekkür ederken, “Öğrencilere Çorum Milletvekilimiz Sayın Oğuzhan Kaya'nın destekleri ile söz verdiğimiz formaları teslim ettik. Amacımız, gençlere hem sporu sevdirmek hem de kötü alışkanlıklardan ve sokaktaki kötülüklerden uzak durmalarına vesile olmaktır. Çocuklarımızın yüzünün gülmesi dünyada birçok şeye bedel. Çocuk gülerse dünya güler” dedi.