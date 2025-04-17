Çorum’da, 11 Nisan’da başlayan U20 Türkiye Güreş Şampiyonası, kadınlar müsabakalarıyla tamamlandı.

Çorum Yeni Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonanın son gününde, kadınlar 53, 57, 62, 68 ve 76 kiloların madalya müsabakaları yapıldı ve dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Ödül töreni ile birlikte şampiyona sona erdi.

Kadınlarda, takımlar genel klasmanında şampiyonluk ipini İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü göğüsledi. 153 puanla şampiyon olan İstanbul temsilcisinin ardından Erzincan İl Özel İdare 104 puanla ikinciliği elde ederken, üçüncülük kupası 85 puanlı Yalova Termal Spor Kulübü’nün oldu.

Yurt genelinde 1200 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, erkeklerde ise, serbest stilde Ankara Keçiören Belediyesi Spor Kulübü, grekoromen stilde de İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü şampiyon olmuştu.