Ahlatcı Çorum FK’nın Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Amed Sportif Faaliyetler, 34 hafta sonunda topladığı 51 puanın 27’sini sahasında aldı.

Evinde 17 maça çıkan Diyarbakır temsilcisi 7 galibiyet, 6 beraberlik, 4 yenilgi alırken, attığı 23 gole karşılık kalesinde 17 gol gördü.

23 ŞUBAT’TAN bnBERİ EVİNDE KAZANAMIYOR

Amed, ligin genelinde ise çıktığı 34 maçta 12 galibiyet, 15 beraberlik, 7 yenilgi aldı ve Ahlatcı Çorum FK gibi 51 puan topladı. Yeşil-kırmızılı takım bu maçlarda rakip fileleri 38 kez havalandırırken, kalesinde 30 gole engel olamadı.

Diyarbakır ekibi, sahasında oynadığı son maçta Iğdır FK ile 0-0 berabere kalırken, son galibiyetini 23 Şubat’ta Yeni Malatyaspor’u 4-0 yenerek aldı.