Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, 19 Nisan Cumartesi günü, Diyarbakır’da Amed Sportif Faaliyetler’le oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, bu sezonki deplasman performansı bir kez daha merak konusu oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda çıktığı 16 maçta 20 puan toplayabildi.

AVERAJLA PLAY-OFF POTASININ DIŞINDA

Ahlatcı Çorum FK, ligin geride kalan 34 haftalık periyodunda 13 galibiyet, 12 beraberlik, 9 yenilgi alarak 51 puan topladı ve averajla play-off potasının hemen dışında bulunuyor. Kırmızı-siyahlı ekip 34 maçta attığı 47 gole karşılık 39 gol yedi.

PUANLARIN 20’İSİ RAKİP SAHALARDA

Sahasında oynadığı 18 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik, 3 yenilgi alarak 31 puan toplayan Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda ise 16 maça çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlarda 5 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi alırken hanesine 20 puan yazdırdı. Rakip fileleri 18 kez havalandıran Ahlatcı Çorum FK, kalesinde 19 gol gördü.

Deplasmanda en son Erzurumspor’la 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK, son dış saha galibiyetinde ise Gençlerbirliği’ni 2-1 yendi. Kırmızı-siyahlı takım son yenilgisinde ise Sakaryaspor’a 2-1 kaybetti.