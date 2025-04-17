Ahlatcı Çorum FK ile Amed Sportif Faaliyetler arasında 19 Nisan Cumartesi günü, Diyarbakır’da oynanacak olan Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi maçı öncesinde iki takım da hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürürken, Diyarbakır temsilcisinin resmi sosyal medya hesabından kürtçe çağrıda bulunuldu.

Taraftarların maça gelmesi için yapılan çağrıda; “Bir birimizi daha güçlü kucaklayalım ki daha güçlü mücadele edebilelim. Cumartesi akşamı evimizde buluşuyoruz” anlamına gelen, “Em ê xurtir hevdu hembêz bikin, em ê xurtir şer bikin! Em şeva şemiyê li mala xwe tên ba hev!” ifadeleri kullanıldı.

HEDEF 30 BİN

TARAFTAR

Öte yandan, maç biletlerinde yapılan indirimden sonra tribünlerin büyük bölümünün dolması bekleniyor. Yönetimden yapılan açıklamada, “12. adam olmadıkça sahada biz tekiz. El ele, yürek yüreğe, bu haftaki kritik maçta omuz omuza olalım. Tribünleri dolduralım, Play-Off yolunda en büyük gücümüz taraftarımız olsun” ifadeleri kullanılırken, en az 30 bin taraftar hedeflendiği kaydedildi.