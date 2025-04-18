Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Bocce İl Birinciliği sona erdi. Mustafa Kemal Ortaokulu Bocce Sahası’nda gerçekleşen müsabakalara 8 okuldan 40 sporcu katılım sağladı. Renkli görüntülere sahne olan müsabakalar sonunda Yasin Kılıçoğlu, Gazi Efe Ünsal, Hüseyin Mert İpek ve Süleyman Kayra Özbek’li kadrosu ile Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu şampiyon olmayı başarırken, Doğa Çağın Çıtak, Akın Özkaya ve Alperen Bozdoğan’lı Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ikinci, Yunus Emre Çağır, Emre Erduğan, Ahmet Öçal, İlhan Yılmaz’lı Alaca İmam Hatip Ortaokulu üçüncü ve Muhammet Çağrı Çalışkan, Muhammet Fatih Karaman, Görkem Efe Bor ve Yusuf Uyar’lı kadrosu ile Mustafa Kemal Ortaokulu ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalyaları verildi.