Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, 19 Nisan Cumartesi günü, kendisi ile birlikte aynı hedefi kovalayan Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler’le deplasmanda karşılaşacak. Aynı puanlı iki takım arasında oynanacak bu kritik maç iki takım arasındaki 7’nci karşılaşma olacak.

REKABETTE EŞİTLİK VAR

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler’le bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Bu maçlarda taraflar 2’şer galibiyet alırken, 2 maç da berabere bitti. Ahlatcı Çorum FK’nın 9 golüne Diyarbakır temsilcisi 9 golle cevap verdi.

ÇORUM’DA YENEMEDİK

İki takım arasında Çorum’da oynanan 3 maçın 2’si berabere biterken, 1’ini Amed Sportif Faaliyetler kazandı. Diyarbakır’da oynanan 3 maçta ise Ahlatcı Çorum FK 2 galibiyet, 1 yenilgi alarak hanesine 6 puan yazdırdı.

İLK MAÇ AMED’İN

İki takım, ilk kez 2019-2020 sezonunda, 2.Lig Beyaz Grup’ta rakip oldu. 15.haftadada Diyarbakır’da oynanan ve Ahlatcı Çorum FK’nın Mert Ilıman’ın 8.dakikada kırmızı kart görüp 10 kişi kaldığı maçı Amed 3-2 kazandı. 32.haftada Çorum’da oynanması gereken maç, pandemi nedeniyle liglerin sonlandırılması üzerine oynamadı.

İLK PUAN ÇORUM’DA İLK MAÇ BERABERE

İki takım 2020-2021 Sezonunda, yine 2.Lig Beyaz Grup’ta rakip oldu. 10.haftada Çorum’da oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen maç 2-2 berabere tamamlandı. Ahlatcı Çorum FK, rekabetteki ilk puanını bu maçta aldı.

İLK GALİBİYET

İki takım ligin ikinci yarısında, 29.haftada Diyarbakır’da karşılaştı. Diyarbakır Stadı’nda oynanan maçta Ömer Bozan ve Sinan Kurumuş’un ikinci yarıdaki golleriyle 2-1 kazanan Ahlatcı Çorum FK, rekabetteki ilk galibiyetini aldı.

ÇORUM’DA AMED GALİP

Ahlatcı Çorum FK ile Amed, 2022-2023 Sezonunda, yine 2.Lig Beyaz Grup’ta rakip oldu. 9.haftada Çorum’da oynanan maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle Amed Sportif Faaliyetler 2-0 kazandı.

DİYARBAKIR’DA YİNE KAZANDIK

Sezonun 28.haftasında Diyarbakır’da oynanan maçı yine Ahlatcı Çorum FK kazandı. 37.dakikada Eren Aydın ve 75.dakikada Gökhan Karadeniz’in golleriyle 3 puanı hanesine yazdıran Ahlatcı Çorum FK, böylece Diyarbakır’da oynadığı son 2 maçı kazanmış oldu.

BU SEZON nBERABERLİK

İki takım bu sezon ise Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde rakip oldu. 16.haftada Çorum’da oynanan maçta ilk yarı 0-0 biterken, Ahlatcı Çorum FK 68.dakikada Ferhat Yazgan’ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 74.dakikada Zargo Toure’nin kendi kalesine attığı golle karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.