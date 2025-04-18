Ahlatcı Çorum FK’nın Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Amed Sportif Faaliyetler’de adeta sıkıyönetim ilan edildi. Teknik direktör Servet Çetin, futbolcularından Çorum FK maçı ve play-off’la ilgili yorum yapmamalarını istedi.

Güneydoğu Ekspres Gazetesi’nin haberine göre, Servet Çetin, gazeteye yaptığı açıklamada Ahlatcı Çorum FK’dan övgüyle bahsederken, “Tuncay hoca geldikten sonra bir ivme yakaladılar, iyi de bir puan topladılar. Puan olarak aynı puandayız. İçerde oynanmamız bizim için iyi bir avantaj. Taraftarımızın gücünü de arkamıza alarak enerjik bir futbol oynayacağımızı düşünüyorum. Tabii ki iki takımın da kazanma şansı var. Çünkü iyi oyunculara sahipler” dedi.

SKORU PERFORMANS BELİRLEYECEK

Çorum FK’yı yenmeleri halinde play-off için avantaj elde edeceklerini de kaydeden Çetin, “Biz her zaman maçalara nasıl hazırlanıyorsak, bu maça da aynı şekilde hazırlanıyoruz. Maçın öneminin farkındayız. Biz genel oyun anlayışımızdan taviz vermeyeceğiz. Oynamak isteyen, üretkenlik yaratmaya çalışan takım olacağız. Skoru da performansımız belirleyecek. Eğer üç puan alabilirsek, bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Play-Off hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Oyuncularımın da dillendirmesini istemiyorum. Tabi ki de hedefimiz var. Alabildiğimiz kadar puan alacağız.

Gönül istiyor ki biz Play-Off’ta yer alalım. O güce sahibiz. Önümüzde 4 maçımız var, maksimum puanı alıp bu hat içinde oluruz inşallah” şeklinde konuştu.