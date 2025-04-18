Amed Sportif Faaliyetler’in deneyimli kalecisi Erce Kardeşler, Ahlatcı Çorum FK maçıyla ilgili yaptığı açıklamada sezonun en kritik karşılaşmasına çıkacaklarının altını çizerken, “Kazanırsak play-off potasının en güçlü adaylarından biri oluruz. Play-Off’a kalırsak da yüzde 60 Süper Lig’e çıkarız” dedi.

Tigris gazetesinin haberine göre, Erce Kardeşler yaptığı açıklamada, “Bu hafta bizim için final niteliğinde bir maç. Artık maç maç bakmamız gerekiyor. Cumartesi günü oynayacağımız Çorum maçı, bana göre sezonun en kritik karşılaşması. Kazasız, belasız atlattığımız takdirde, play-off’un en güçlü adaylarından biri oluruz. Play-off’a kalırsak, kimse bizi orada görmek istemez. Çünkü bizim gibi büyük bir taraftar desteğine sahip başka bir takım yok. Eğer orada yer alırsak, şampiyonluk şansımız yüzde 60 olur” şeklinde konuştu.