Amed Sportif Faaliyetlerin golcü futbolcusu Adarede Fernando, Ahlatcı Çorum FK maçını kazanmaları halinde önlerini daha net bir şekilde görebileceklerini ifade ederken, gol atmak istediğini ancak takımın kazanmasının daha önemli olduğunu söyledi.

Tigris gazetesinin haberine göre, Çorum FK maçını kazanmaları halinde play-off’a kalacaklarına inandığını kaydeden Fernando, “Gol atmayı elbette çok istiyorum ama önceliğim takımın kazanması. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Eğer gol atarsam ne mutlu bana, atamazsam da önemli değil, yeter ki takım kazansın. Çorum maçını kazandıktan sonra önümüz daha da netleşecek. Sahaya kazanmak için çıkacağız. Allah’ın izniyle kazanırsak, play-off’un içinde olacağız ve orada mücadelemize devam edeceğiz. Bu bizim için çok önemli” dedi.