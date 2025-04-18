Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kızlar Bocce İl Birinciliği sona erdi. Mustafa Kemal Ortaokulu Bocce Sahası’nda gerçekleşen il birinciliğine 8 okuldan toplam 40 öğrenci katılım sağladı. Bocce İl Temsilcisi Hakan Çıtak gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda Zümra Beren Kesgin, Neslihan Şahin, Ayşe Sudem Kesgin ve Gizem Şahin’li Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu şampiyon olmayı başarırken, Melike Üstün, Nehir Nisa Çöpatlamaz, Buse Naz Köse ve İrem Su Çördük’lü İskilip Erenler Cumhuriyet Ortaokulu ikinci, Sümeyye Nisa Altuntaş, Rabia Esma Barandak, Aylin Arslan ve Hatice Kübra Öztemiz’li Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu üçüncü, Elanaz Altuntaş, Cevriye Mucur, Merve Eker’li kadrosu ile İnalözü Ortaokulu ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupaları takdim edildi.