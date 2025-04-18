Amed Sportif Faaliyetler’de kritik Ahlatcı Çorum FK maçı öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Uzun süredir bir araya gelemeyen taraftar grupları, “Amedspor Taraftarlar Platformu" adı altında birleşerek “tek ses, tek nefes” olma kararı alırken, taraftarların zorlu maçta senkronize bir şekilde takıma destek vereceği açıklandı.

Çorum FK maçı öncesinde Barikat Taraftar Grubu, Direniş Grubu, Amedspor Ultramed Grubu ve Azadi Grubu başkan ve yöneticileri bir araya gelerek ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Taraftarlar olarak gelen eleştirileri dikkate aldık ve kendi aramızda bir toplantı gerçekleştirdik. Bu platform, bağımsız bir oluşumdur, hiçbir kuruma bağlı değildir. Dayanışma ve iş birliğiyle Amedspor’u daha güçlü destekleyeceğiz. Artık tribünlerde tek ses, tek nefes olacağız” ifadeleri kullanıldı.