Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayb Sarı, gazetecilik mesleğinin; hakikatin sigortası, milletin vicdanı ve haber alma hakkının teminatı olduğunu söyledi.

Özellikle yerel basının, demokratik çok sesliliği sağlamak için hayati bir rol üstlendiğini belirten Şuayb Sarı, “Saadet Partisi olarak özgür, bağımsız ve etik değerlere bağlı bir gazeteciliğin ‘Yaşanabilir Bir Türkiye’ için zorunlu olduğuna inanıyoruz. Yerelin sesi kısılırsa, milletin nefesi tükenir. Türkiye güçlenecekse yerel basınla güçlenecektir. Milletimizin ve devletimizin bugünkü kronik sorunlarını aşması ve yarınlara güvenle yürümesi ancak gazetecilerimizin adil koşullarda ve özgürce çalışabilmesiyle mümkündür.” diye konuştu.

Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:

“Gazeteciler, ifade özgürlüğü ve halkın haber alma hakkının savunucuları olarak demokrasinin temel taşlarından biridir. Ancak, özellikle Türkiye’de gazetecilik, hem ekonomik hem de siyasi baskılar nedeniyle ciddi tehditlerle karşı karşıyadır. İfade özgürlüğü, sadece anayasal bir hak değil, aynı zamanda demokratik bir toplumun temel unsurudur. Ancak siyasi baskılar, reklam gelirlerinin tekelleşmesi ve sansür uygulamaları, gazetecilerin bağımsız habercilik yapmasını zorlaştırmaktadır.

Yerel basın kuruluşları, iktidarın ve çeşitli çıkar gruplarının tahakkümü altında ezilmekte ve çoğu zaman halkın haber alma hakkını sağlamak yerine propaganda aracı hâline getirilmeye zorlanmaktadır. Gazeteciler, sadece mesleklerini icra ettikleri için soruşturmalara ve tutuklamalara maruz kalmakta, hatta kimi zaman mesleklerini bırakmaya zorlanmaktadır.”

YEREL BASININ SORUNLARI

“Yerel basın, demokrasinin çok sesliliğini sağlamak için hayati bir rol oynamaktadır. Ancak, ekonomik ve teknolojik gelişmelere ayak uyduramayan yerel gazeteler, artan maliyetler ve azalan gelirlerle mücadele etmektedir. Özellikle kamu ilanlarının kısıtlanması ve tasarruf genelgeleri, bu kuruluşların mali dayanıklılığını önemli ölçüde zayıflatmıştır.

Siyasete ‘Adil Düzen’ anlayışıyla damga vuran Millî Görüş Hareketi’nin yegâne temsilcisi Saadet Partisi olarak biliyoruz ki; adaletin olmadığı yerde huzur ve refah olmaz. Adaletin tam anlamıyla tesisi için şeffaflık şarttır. Şeffaflığın temeli ise basının özgür olması ve haber alma hakkının korunmasıdır. Milletimizin ve devletimizin bugünkü kronik sorunlarını aşması ve yarınlara güvenle yürümesi ancak gazetecilerimizin adil koşullarda ve özgürce çalışabilmesiyle mümkündür.”

“EKRANLAR KARARTILSA DA

HAKİKAT DEĞİŞTİRİLEMEZ!”

“Bize göre, gazetecilik sadece bir meslek değil; hakikatin sigortası, milletin vicdanı ve haber alma hakkının teminatıdır. Doğruyu yazmak, olanı aktarmak ve gücün karşısında milletin sesi olmak, basının asli görevidir. Ancak bugün gazetecilerin gözaltına alındığı, sansürün ve otosansürün sıradanlaştığı bir düzende, halkımızın sağlıklı bilgiye ulaşması neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Bugün yüzlerce gazeteci arkadaşımız, mahkeme koridorlarında yıpratılmakta, ekonomik ve siyasi baskılarla sindirilmeye çalışılmakta ve kalemini özgürce kullanamamaktadır. Bunun sonucunda da ülkemiz Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre 180 ülke içerisinde 159. sıraya kadar gerilemiştir. İktidarın muhalif siyasetçiler ve medya üzerinde kurduğu baskı, hiçbir sorunun çözümü değildir. Ekranları karartmakla gerçekler değişmeyecektir.”

“ÖZGÜR, BAĞIMSIZ VE

ETİK BİR GAZETECİLİK”

“Saadet Partisi olarak biz; özgür, bağımsız ve etik değerlere bağlı bir gazeteciliğin ‘Yaşanabilir Bir Türkiye’ için zorunlu olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle dezenformasyonun ve iktidar yandaşlığının geçer akçe olduğu bir dönemde, hakikatten ve meslek etiğinden ödün vermeyen tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ