Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Okumuş, tarafsız, özgür ve basın ahlak kurallarına bağlı bir medyanın demokratik bir ülkenin temel yapı taşlarından biri olduğunu ifade etti.

“Güçlü gazeteciler güçlü basın kuruluşlarını, güçlü basın kuruluşları ise güçlü demokrasiyi inşa eder” diyen Okumuş, kamuoyunu bilgilendirme, haber verme ve halk adına denetim yapma gibi önemli görevler üstlenen basın emekçilerinin sorumluluğunun büyük olduğuna dikkat çekti.

Gazetecilerin her türlü zorlu koşula rağmen, düzenli bir mesai anlayışı olmaksızın halkın doğru ve zamanında bilgiye ulaşması için fedakârca görev yaptığını belirten Okumuş, basın sektöründe sendikal örgütlenme oranının düşük olmasının ve iş güvencesinin yeterince sağlanamamasının önemli bir sorun olduğunun altını çizdi. Okumuş, bu alanda öncelikli konunun sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesi olduğunu vurguladı.

Basın çalışanlarının sosyal ve ekonomik haklarının güvence altına alındığı bir çalışma hayatının tesis edilmesi gerektiğini ifade eden Okumuş, basının tarih boyunca milletin ortak sesi olduğunu ve kamuoyunun haber alma hakkına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Okumuş mesajının sonunda, meslek ilkelerine bağlı kalarak görev yapan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Muhabir: SELDA FINDIK