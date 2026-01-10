Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamada, 10 Ocak 1961 tarihinin Türk basın tarihi açısından simgesel bir öneme sahip olduğu belirtilerek, bu tarihin basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün kurumsallaşması açısından önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, demokratik toplum düzeninin temel taşlarından biri olan halkın haber alma hakkının etkin biçimde kullanılabilmesinin, gazetecilerin sosyal, ekonomik ve mesleki güvencelere sahip olmasıyla mümkün olduğu ifade edildi. Bu doğrultuda yürürlüğe giren 212 Sayılı Basın İş Kanunu’nun, 65 yıl önce basın emekçilerinin çalışma koşullarını hukuki güvence altına aldığı hatırlatıldı.

4 Ocak 1961 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 212 Sayılı Yasa’nın, gazetecilerin iş güvencesi, ücret, izin ve tazminat haklarını düzenlediği belirtilirken, aynı dönemde kabul edilen 195 Sayılı Basın İlan Kurumu Kanunu’nun ise basının ekonomik bağımsızlığını desteklemeyi amaçladığı kaydedildi. Açıklamada, bu yasal düzenlemelere dönemin bazı gazete sahiplerinin itiraz ettiği ve tarihe “Dokuz Patron Olayı” olarak geçen süreçte gazetecilerin dayanışma örneği sergilediği ifade edildi.

Gazetecilerin, İstanbul Gazeteciler Sendikası çatısı altında “Basın” adlı gazeteyi yayımlayarak basının susturulamayacağını gösterdiği belirtilen açıklamada, bu dayanışmanın ardından 10 Ocak’ın Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak anılmaya başlandığı, 1971 askeri müdahalesi sonrasında ise günün adının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak değiştirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, ilerleyen yıllarda 212 Sayılı Yasa’nın etkin biçimde uygulanmamasının gazetecilerin kazanılmış haklarının aşınmasına yol açtığı belirtilerek, bu durumun sendikal örgütlenmeyi zayıflattığı ve Anayasa ile güvence altına alınan haklar açısından ciddi sorunlar yarattığı vurgulandı.

Günümüzde gazetecilerin mesleklerini icra ederken tehdit, baskı, gözaltı, tutuklama ve fiziksel saldırılarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekilen açıklamada, Anayasa’nın 26. ve 28. maddeleri ile uluslararası sözleşmelerin basın ve ifade özgürlüğünü güvence altına aldığı hatırlatıldı.

Sansür, düşük ücretler, sendikasızlık, Basın İş Kanunu dışında çalıştırılma ve işsizlik gibi sorunların basın sektöründe devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, bu uygulamaların demokratik toplum ilkeleriyle bağdaşmadığı ifade edildi. Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF) 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye’nin 180 ülke arasında 159’uncu sırada yer almasının, yaşanan sorunların uluslararası raporlara da yansıdığını gösterdiği kaydedildi.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti açıklamasında, tüm olumsuzluklara rağmen basın ve ifade özgürlüğünün etkin biçimde güvence altına alındığı, gazetecilerin özgür, bağımsız ve güvenceli koşullarda çalışabildiği bir Türkiye umudunun kararlılıkla korunduğu ifade edildi.

Açıklama, “Haber üretmenin suç sayılmadığı bir ortam, demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez bir gereğidir” denilerek sonlandırılırken, tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı.