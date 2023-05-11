Güler, Alaca ilçesine bağlı Bolatçık, Tutaş, Kıllık, Güllük ve Seyit Nizam köylerini ziyaret ederek, Milli Görüş’ün neden Meclis’te olması gerektiğini anlattı.

Gittiği tüm köylerde yoğun ilgi gören Güler, köy sakinlerinden “Milli Görüş Meclise” sözü aldı.

Milletvekili Adayı Yasin Güler’e ziyaretlerde Alaca İlçe Başkanı Nihat Öksüz ve Teşkilat mensupları eşlik etti.

Bir diğer aday Ömer Karslı ise Yazıçarşı esnafını ziyaret etti. Esnafa milli görüş hakkında bilgi veren Karslı, 14 Mayıs seçimlerinden Yeniden Refah Partisi’ne destek istedi. (Haber Merkezi)