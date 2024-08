16 yıl görev yapan Haşim Eğer’in yerine 27 aydır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürüten Cemil Çağlar, dün personeline veda ederek İl Milli Eğitim Müdürlüğüne geçti. Çağlar, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Çağlar’ın mesajı şöyle: “İlimizin gençliğine ve sporuna katkı sunmak ve mefkûremizin devamı yolunda 27 aydır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görev yaptım.

Bu zaman zarfında İl müdürlüğümüzde her anımız gençlerimiz ve sporun gelişimi için dolu dolu geçti.

Bizleri sürekli destekleyen, motive eden, Gençlik ve Spor Bakanlarımıza, Bakanlık Bürokratlarımıza, hem maddi, hem manevi destekleriyle her zaman yanımızda olan Sayın Valimize, Sayın Milletvekillerimize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.

Birlikte yol yürüdüğümüz bütün mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.

Bu yolda hemhal olduğumuz federasyon il temsilcilerine, hakemlerimize, spor taban birliklerimize, kulüplerimize şükranlarımı sunuyorum.

Çalıştığımız zaman zarfında her zaman bizlerin yanında olan basın mensuplarımız, her daim kalbimizin müstesna köşesinde yerlerini almıştır. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Basınımızın güzide çalışanlarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Bundan sonra yine Çorum'dayız, yine beraberiz ve hep birlikte ülkemizin ve Çorum'un geleceği olan gençlerimiz için çalışmaya, üretmeye ve onlar için ter dökmeye devam edeceğiz.”

ŞAHİN VEKALET EDİYOR

Çorum’a yeni bir Spor İl Müdürü atanana kadar, Yurtlardan Sorumlu Şube Müdürü Hüseyin Şahin’in vekaleten görevi yürüteceği belirtildi.

Öte yandan, yeni Gençlik ve Spor İl Müdürü’nün kim olacağı merakla bekleniyor. Çorum Milletvekillerinin konuyla ilgili başta Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürüten hemşehrimiz Haşim Eğer başta olmak üzere birkaç isimle görüşme yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Yeni müdürün yakın zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından atanması bekleniyor.