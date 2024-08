Milli Eğitim Bakanlığı emrine atanan Abdullah Kodek ilimizde 3.5 yıldır mesai mefhumu gözetmeden çalıştığını belirterek nerede olursa olsun her zaman Çorum halkına hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

Abdullah Kodek yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Anadolu'nun kadim şehri Çorum'da 3.5 yıl İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmanın onuru ve mutluluğu ile bugün itibariyle görevimden ayrılıyorum.

2021 yılında bu kutsal göreve başlarken "Yeni ufuklara doğru yol almak, hepimizin mecburi güzergâhı olmalıdır." demiştim. Bu sorumlulukla ilimizde inşaat çalışmalarından akademik çalışmalara, sosyal sorumluluk projelerinden bilimsel projelere ve sportif faaliyetlere kadar her alanda var gücümüzle çalıştık.

Okul öncesinden ortaöğretime kadar her kademedeki okullarımızın fiziksel donanımlarını artırdık ve birçok okulun yapımını tamamladık. Gururla belirtmek isterim ki İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz spor kulübü ile ilimizi yiğitlerin diyarı yapma yolunda büyük adımlar attık.

Bu onurlu görevi nasip eden Rabbime hamd ediyor; beraber görev yaptığımız süre içerisinde her daim desteklerini gördüğüm başta Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı olmak üzere ilimizin bir önceki dönemi ile şu an görevde olan siyasi erkine, vali yardımcılarımıza, kurum amirlerine canıgönülden teşekkür ediyorum.

Mesai mefhumu gözetmeden çalıştığımız ekip arkadaşlarıma, ilçe müdürlerimize, okul yöneticilerimize, eğitimin yılmaz neferleri değerli öğretmen arkadaşlarıma, öğrencilerimize ve hizmet etmekten onur duyduğum Çorum halkına teveccühlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Hatırlanarak gitmek ve insanların kalbine dokunmanın hissiyatı ile bu güzel memleketten ayrılırken hepinizi Allah'a emanet ediyor, en kalbi sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Helalleşiyorum ama vedalaşmak istemiyorum. Çünkü her zaman Çorum halkına nerede olursam olayım hizmet etmeye devam edeceğim."

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ