Hitit Üniversitesi bu sayede öğrencilerine Avrupa’da sosyal projelere katılım fırsatı sunmaya başlayacak. HİTÜ’nün aldığı sertifika ile birlikte Avrupa'da topluma yarar sağlayan gönüllülük projelerine öğrenci gönderebilecek seçkin yükseköğretim kurumları arasında yer aldığı bildirildi.

Sertifika sayesinde Hitit Üniversitesi öğrencilerinin Avrupa Gençlik Portalı üzerinden ilgi alanlarına ve özgeçmişlerine uygun projelere başvurarak yurt dışında gönüllü olarak görev alabileceklerine işaret edilirken konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi: “Avrupa Birliği’nin gençlere yönelik önemli girişimlerinden biri olan Avrupa Dayanışma Programı (ESC); gençlerin kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Program kapsamında gençler, kendi ülkelerinde ya da yurt dışında gönüllülük, çalışma ve işbirliği faaliyetlerine katılarak kültürlerarası iletişim becerilerini geliştirme fırsatı elde ediyor.”

