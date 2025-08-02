HİTÜ, Ankara’da organize edilen ve ülkenin bir çok ilinden çok sayıda üniversitenin iştirak ettiği Üniversite Tanıtım Günleri Fuarı’ndaki yerini aldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı ve akademisyenlerin hazır bulunduğu etkinlikte Hitit Üniversitesi’nin tanıtan görevliler, üniversiteye dair kafalarda soru işaretleri kalmaması için öğrenci adaylarına HİTÜ ve Çorum hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Bu tür tanıtım etkinlikleri ile Hitit Üniversitesi’ne 2025-2026 Eğitim-Öğretim döneminde öğrenci sayısının artmasına katkı sağlamak hedefleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi