Fuarın açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar katıldı. Projeleri tek tek inceleyen protokol üyeleri, öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi alarak gençlerin bilimsel çalışmalarını takdir etti.

Teknoloji, çevre, sağlık, matematik, sosyal bilimler ve robotik alanlarında hazırlanan projeler; öğrencilerin araştırma, üretme ve problem çözme becerilerini ortaya koydu. Bilimsel düşüncenin gelişmesine katkı sağlayan fuar, ziyaretçiler tarafından da büyük beğeni topladı.

Program sonunda emeği geçen yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür edilerek, öğrencilerin bilimsel çalışmalara yönlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Muhabir: Haber Merkezi