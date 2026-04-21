Aile yapısının güçlendirilmesi, çocuk ve gençlerin psikolojik iyi oluşlarının desteklenmesi, okul-aile iş birliğinin geliştirilmesi ve koruyucu-önleyici rehberlik hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen çalıştayda, sahada görev yapan psikolojik danışmanlar kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Beş ayrı çalışma grubunda gerçekleştirilen oturumlarda; ailede duygusal güvenlik ve öz kabul, aile içi iletişim ve çatışma çözme, özerklik ve yaşam becerileri, sosyal destek sistemleri ile okul-aile iş birliği ve müdahale programları başlıkları ele alındı.

Çalıştay sonunda ortaya çıkan çözüm önerileri ve modeller, uygulanabilir yönleriyle kitapçık haline getirilirken; aile içi ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik öneriler, eğitim kurumlarında kullanılabilecek rehberlik uygulamaları ve önleyici psikososyal destek mekanizmaları detaylı şekilde yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, çalışmanın yalnızca yerel ölçekte değil, ülke genelinde de örnek teşkil edebilecek nitelikte olduğunu belirterek, aileyi merkeze alan her adımın güçlü bireyler ve toplum inşası açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Çorum İl Temsilcisi Banu Özdil Yücel ise sahadan elde edilen deneyimlerin bilimsel bir çerçevede raporlaştırılmasının hem mesleki gelişim hem de toplumsal fayda açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Hazırlanan “Ailede Psikolojik İyi Oluşu Güçlendirme Çalıştayı” kitapçığının; eğitim yöneticileri, psikolojik danışmanlar, öğretmenler ve aileler için önemli bir başvuru kaynağı olması bekleniyor.

Muhabir: RIFAT KARA