İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek turnuva için başvurular başladı. Turnuvada Pentago, Motif, Mangala, Küre, Kulami, Equilibrio ve Abluka oyunlarında yarışmalar yapılacak. Öğrenciler hem bireysel becerilerini sergileme hem de rekabet ortamında deneyim kazanma fırsatı bulacak.

Turnuva, 25 Mart 2026 tarihinde ilkokullar, 26 Mart 2026 tarihinde ise ortaokullar kategorisinde yapılacak. Son başvuru tarihi bugün (6 Mart 2026) olarak açıklandı.

Yetkililer, öğrencilerin başvurularını zamanında tamamlamaları gerektiğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi