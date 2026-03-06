Proje ekibi, yolculuk öncesi Osmancık Kaymakamı Furkan Duman’ı ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürlüğü 2024 Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi kapsamında; Ömer Derindere Fen Lisesi Matematik Öğretmeni İsmail Özdemir ve 4 öğrenciden oluşan heyet, 22-28 Mart 2026 tarihlerinde Prag’da gerçekleştirilecek “Multiliteracy” (Çoklu Okuryazarlık) temalı işbaşı gözlem faaliyetine katılacak.

Organizasyon öncesi Osmancık Kaymakamı Duman’ı ziyaret eden heyet, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kaymakam Duman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ