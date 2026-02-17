Eğitimde yenilikçi yaklaşımları, teknoloji entegrasyonu ve proje tabanlı öğrenme alanındaki çalışmalarıyla adından söz ettiren Ömer Derindere Fen Lisesi, eTwinning alanında ulaşılabilecek en prestijli ödülleri kazandı. Yürütülen özverili çalışmalar sonucunda okul, hem “Ulusal Kalite Etiketi” hem de “Avrupa Kalite Etiketi” almaya hak kazanarak Avrupa'da tanınan eğitim kurumları arasına girdi.

BAŞARIDA İMZASI OLAN PROJELER VE İSİMLER

Okul bünyesinde yürütülen başarılı projeler, öğretmen ve idarecilerin ekip ruhuyla çalışmasının bir ürünü oldu.

İngilizce öğretmeni Hülya Sarıdaş, “Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar” projesiyle, Müdür Başyardımcısı Ahmet Turgay Soruklu ise “Edebiyattan Eyleme Aktif Vatandaşlık” projesiyle ulusal ve uluslararası alanda kalite etiketlerine layık görüldü.



ÖĞRENCİ MERKEZLİ VE TEKNOLOJİK EĞİTİM

Ekip ruhu ve iş birliği anlayışıyla yürütülen projelerde öğrencileri merkeze alan yenilikçi uygulamalar geliştirildi. Teknolojiyi derslere entegre eden çalışmalar sayesinde öğrenciler, hem dijital becerilerini geliştirdi hem de farklı ülkelerden akranlarıyla ortak projeler yürüterek kültürel etkileşim yaşama fırsatı buldu.

“"ETWİNNİNG OKULU” ETİKETİ TÖRENLE TAKDİM EDİLDİ

Bu büyük başarıların bir nişanesi olarak okul, "eTwinning Okulu" etiketini de almaya hak kazandı. Etiket, Çorum'da düzenlenen törenle Okul Müdürü Mustafa Yıldırım'a verildi.

Okul yönetimi elde edilen bu başarının planlı çalışma, dayanışma ve inançla mümkün olduğunu vurgularken, öğretmenler ise öğrencilerin heyecanı ve katılımının en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.