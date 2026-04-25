Hitit Üniversitesi, “Yönetimde Dijital Yenilikle Stratejik Mükemmelliğe” başlıklı başvurusuyla, 500’ün üzerinde üniversitenin yer aldığı THE Awards Asia’nın en prestijli kategorisi olan “Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi” alanında ilk 8’e girerek finalist olma başarısı gösterdi.

Kategoride Türkiye’den finale kalan tek yükseköğretim kurumu olan Hitit Üniversitesinin başvurusunda; son yıllarda hayata geçirilen kurumsal ve dijital dönüşüm dikkat çekti.

2021 sonrasında başlatılan dönüşüm sürecinde; Stratejik Yönetim, Dijital Dönüşüm, Uluslararasılaşma ve Sürdürülebilirlik başta olmak üzere farklı alanlarda kurulan 10 yeni ofisle birlikte üniversitenin yönetim yapısı da kapsamlı şekilde yeniden şekillendi.



Karar alma süreçleri bireysel yaklaşımlardan arındırılarak veriye dayalı, planlı ve izlenebilir bir yapıya kavuşturulurken geliştirilen Hitit Eylem Planı (HEP) ve Performans Etki Sistemi sayesinde üniversitede yürütülen faaliyetler düzenli olarak takip edilir hale geldi. Böylelikle, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet alanlarında kaynakların daha etkin kullanılması sağlandı.

Araştırma ve yenilik kapasitesi de bu süreçte güçlendirildi. Makine ve İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTAM) ile altyapı genişletilirken, Avrupa Birliği destekli IMAP4U projesi aracılığıyla geliştirilen yönetim modeli uluslararası platformlara taşındı.