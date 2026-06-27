2025-2026 eğitim – öğretim döneminin sona ermesi nedeniyle bir açıklama yapan Tuba Demirel, sendikanın değerlendirme raporunu ve çözüm önerilerini sıralayarak, okullarda parasız eğitimin bitirilmesine, ticarethaneye çevrilmesine, tüm masrafların velilere yüklenmesine tepki gösterdi.

Eğitim-İş, ülke genelinde Milli Eğitim Müdürlükleri önünde, Ankara’da ise Bakanlık önünde kitlesel basın açıklaması yaptı.

Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı Tuba Demirel, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği yeni nesillere kıyılmasına da eğitimcilere ve çocuklarımıza bu ülkenin zindan edilmesine de izin vermeyeceğiz! Sonuna kadar mücadele edeceğiz, sonuna kadar laik ve bilimsel eğitimi savunacağız!” ifadesini kullandı.

Tuba Demirel’in yıl sonu açıklaması şu şekilde:

“PLANLI VE KARANLIK BİR KUŞATMA VAR”

Eğitim-İş olarak, Cumhuriyetimizin en temel harcı, en sarsılmaz sütunu olan laik, bilimsel ve kamusal eğitimin, bizzat Milli Eğitim Bakanlığı eliyle nasıl planlı bir tasfiye ve imha operasyonuna maruz bırakıldığını ortaya koymak için bugün tüm Türkiye’de alanlardayız.

Okullarımızın nasıl birer şiddet, sömürü ve ideolojik dayatma laboratuvarına dönüştürüldüğünü tüm çıplaklığıyla haykırmak için buradayız!

Karşımızdaki tablo artık basit bir "aksaklık", bir "yönetim hatası" ya da sıradan bir "bütçe yetersizliği" değildir. Türkiye’de eğitim sistemi bugün sadece sorun yaşamıyor; Türkiye’de eğitim sistemi, tepeden tırnağa bizzat siyasi iktidar ve onun bakanı tarafından kurulan sistematik bir şiddet rejimiyle yönetiliyor!

Eğitim-İş olarak hazırladığımız 2025–2026 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem Sonu Değerlendirme Raporumuz, bu can yakıcı şiddetin münferit olaylardan ibaret olmadığını; ekonomik, ideolojik, kurumsal ve fiziksel boyutları olan bütünlüklü, planlı ve karanlık bir kuşatma olduğunu verilerle ispatlamaktadır.”

Muhabir: SELDA FINDIK