2025-2026 eğitim-öğretim yılı 26 Haziran itibarıyla sona ererken, Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, yılın değerlendirmesini yaparak eğitim sisteminde kronikleşen sorunların büyüyerek devam ettiğini söyledi. Sırma, öğretmen açığından ekonomik sıkıntılara, kalabalık sınıflardan hijyen sorunlarına kadar birçok başlığın eğitim ortamını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Yüz binlerce öğretmenin atama beklediğini, görevdeki öğretmenlerin ise ağır iş yükü ve ekonomik zorluklarla mesleklerini sürdürmeye çalıştığını belirten Sırma, okullarda fiziki yetersizlik, personel eksikliği ve temizlik sorunlarının eğitim kalitesini doğrudan etkilediğini vurguladı.

“EĞİTİM TİCARİ ALANA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR”

Eğitimde son yıllarda hız kazanan piyasa odaklı dönüşüme dikkat çeken Sırma, özel öğretimin payının 2002’de yüzde 1,9 iken 2026 itibarıyla yüzde 8’e yükseldiğini belirterek, “Bu artış eğitimin kamusal bir hak olmaktan çıkarılıp ticari bir alana dönüştürüldüğünün açık göstergesidir” dedi.

Devletin eğitim yatırımlarından çekilmesinin ve özel sektörün teşvik edilmesinin bu süreci hızlandırdığını ifade eden Sırma, velilerin müşteri, okulların ise işletme haline getirildiğini söyledi.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE GÜVENCE SORUNU

Öğretmenlik mesleğinin farklı istihdam biçimleriyle parçalandığını dile getiren Sırma, kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarının eğitim emekçileri arasında ciddi hak farklılıklarına yol açtığını kaydetti.

Özellikle ücretli öğretmenliğin güvencesiz çalışma koşullarını temsil ettiğini belirten Sırma, bu sistemin “asgari ücretin altında gelir ve sıfır güvence” anlamına geldiğini ifade etti.

EĞİTİM HARCAMALARI OECD ORTALAMASININ ALTINDA

Türkiye’de öğrenci başına yapılan eğitim harcamalarının OECD ortalamasının gerisinde kaldığını belirten Sırma, kamusal eğitimdeki kaynak yetersizliğinin giderek büyüdüğünü söyledi. Okullarda temizlik ve hijyen sorunlarının da bu yetersiz planlamanın sonucu olduğunu dile getirdi.

OKULLARDA ŞİDDET ENDİŞESİ ARTIYOR

Son dönemde okullarda yaşanan şiddet olaylarının ciddi bir güvenlik sorunu haline geldiğini belirten Sırma, öğretmenlere yönelik saldırılar ve okul çevresinde yaşanan olayların toplumda endişe yarattığını ifade etti. Eğitim ortamlarının güvenli alan olmaktan uzaklaştığını söyleyen Sırma, bu durumun öğrenme süreçlerini de olumsuz etkilediğini vurguladı.

“EĞİTİM POLİTİKALARI İDEOLOJİK ŞEKİLLENİYOR”

Eğitim politikalarının bütçe disiplini ve değerler eğitimi söylemleriyle şekillendirildiğini savunan Sırma, bu politikaların gerçekte kaynak dağılımında adaletsizliğe ve eğitimde ideolojik yönlendirmelere yol açtığını ileri sürdü.

Öğrencilere ücretsiz yemek ve temiz su sağlanmasının temel bir hak olması gerektiğini belirten Sırma, yetersiz beslenmenin akademik başarıyı doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR

“MAARİF MODELİ PEDAGOJİK YIKIMDIR”Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ni de eleştiren Sırma, modelin bilimsel ve laik eğitim anlayışını zayıflattığını savundu. Müfredatın eğitim paydaşlarının görüşü alınmadan hazırlandığını belirten Sırma, bu yaklaşımın pedagojik açıdan ciddi sorunlar barındırdığını ifade etti.Sırma, öğretmen yetiştirme sisteminde yapılan değişikliklerin liyakat yerine sadakati öne çıkardığını ileri sürerek, “Bu anlayış yalnızca öğretmenlerin değil, eğitim sisteminin geleceğini de olumsuz etkilemektedir” dedi.