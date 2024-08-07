19 yaşındaki stopere kanser teşhisi konulması büyük üzüntüyle karşılanırken, kulüpten yapılan açıklamada, “Biz hep seninle olacağız canımız Baran Alp Vardar.
Altyapımızdan yetişmiş, A takımımızda görev almış, canımız Baran Alp Vardar’a yapılan tetkikler sonucu kanser teşhisi konmuş, tedavi sürecine başlamıştır.
Daima seninle olacağız” ifadeleri kullanıldı.
Baran Alp, geçen sezon İstanbulspor formasıyla 3 Süper Lig maçında 106 dakika süre alırken, U19 Süper Lig takımında ise 18 karşılaşmada 1.192 dakika sahada kaldı.
Editör: NURDAN AKBAŞ