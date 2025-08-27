Arca Çorum Futbol Kulübü A.Ş. sahibi Savaş Balçık, kulübün yeni başkanı Baran Korkmazoğlu ve yönetim kuruluna yönelik bir tebrik mesajı yayımladı. Balçık, kulübün hem sportif hem de kurumsal anlamda daha büyük hedeflere emin adımlarla ilerleyeceğine inandığını vurguladı.

Yayımladığı mesajda Balçık şu ifadelere yer verdi:

“Kulübümüzün yeni başkanı Baran Korkmazoğlu’nu ve yönetim kurulumuzu gönülden tebrik ediyorum. Arca Çorum FK, sadece bir futbol kulübü değil; Çorum’un ortak gururu ve bu şehrin en büyük markalarından biridir. Yönetimimizle birlikte bu anlayışı daha da ileriye taşıyacağımıza, kulübümüzü daha güçlü, daha kararlı ve daha büyük hedeflere ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum.”

Taraftara da özel bir teşekkür mesajı gönderen Balçık, kulübün en büyük gücünün tribündeki coşku olduğunu vurguladı:

“Arca Çorum FK’nın en büyük gücü olan taraftarımıza da özel bir teşekkür etmek istiyorum. Tribünlerdeki coşkunuz, sahadaki mücadelemizle birleştiğinde, Arca Çorum FK’nın başarıdan başarıya koşacağına olan inancımız tamdır.”

Balçık, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Hedeflerimize; yönetimimiz, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve büyük taraftarlarımızla birlikte ulaşacağız.”

Muhabir: Haber Merkezi