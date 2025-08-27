Trendyol 1.Lig’de şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Arca Çorum FK’da Oğuzhan Yalçın’ın istifa etmesi ile başkanlık koltuğuna oturacak isim de belli oldu.

Kırmızı-Siyahlı Kulüp’ten konu ile ilgili yapılan açıklamada, “ Kulübümüz yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda, Arca Çorum Futbol Kulübü Başkanlığı görevine Sayın Baran Korkmazoğlu getirilmiştir.

Aynı yönetim kurulu üyelerimiz görevlerine devam edecek olup, kulübümüzün birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerine kararlılıkla yürümesi için çalışmalarını sürdürecektir. Kulübümüzün bugüne kadar elde ettiği başarıların devamı ve geleceğe yönelik hedeflerimizin gerçekleştirilmesi adına, Sayın Baran Korkmazoğlu’nun liderliğinde önemli adımlar atılacağına yürekten inanıyoruz.

Arca Çorum Futbol Kulübü ailesi olarak, yeni başkanımız Sayın Baran Korkmazoğlu’na ve yönetim kurulumuza görevlerinde başarılar diliyor; camiamız, taraftarlarımız ve tüm futbol kamuoyuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.