Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, 22 Ağustos’ta Sarıyer’le sahasında oynadığı ve son dakika penaltı golüyle 2-1 kazandığı maçla ilgili iki disiplin ihlalinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, Arca Çorum FK’yı “saha olayları” ile taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ya sevk etti.

Arca Çorum FK, ligin ilk haftasında, Amed Sportif Faaliyetler’le oynanan maçta da taraftarlarının neden olduğu “saha olayları” nedeniyle 165.000 lira para,

taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle de tribün blok kapatma cezasına çarptırılmış ve bu yüzden çirkin ve kötü tezahürat eyleminin gerçekleştiği Doğu Tribün D4, D5, D6 ve D7 numaralı bloklarda yer alan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle 22 Ağustos’taki Sarıyer maçına girişleri engellenmişti.

Öte yandan, 3.hafta maçlarıyla ilgili olarak Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Esenler Erokspor, Serikspor karşılaşmasındaki “saha olayları”, Seriksporlu futbolcu Burak Asan aynı maçtaki “kural dışı hareketi”, Iğdır FK, Vanspor maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat”, Amed Sportif Faaliyetler, kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar”, Amed Başkanı Burç Baysal aynı gerekçeyle, Ümraniyespor, Hatayspor maçında “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket”, Ümraniyespor Başkanı Ömür Aydın “talimatlara aykırı hareket” ve “sportmenliğe aykırı hareketi”, Ümraniyesporlu futbolcu Andrej Dokanovic “kural dışı hareketi”, Hataysporlu futbolcu Engin Can Aksoy da yine “kural dışı hareketi” nedeniyle PFDK’ya sevk edildiler.