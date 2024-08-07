Hainaut Stadı'ndaki maçta, Lille 12.dakikada Tiago Santos’la 1-0 öne geçerken, Fenerbahçe 79.dakikada İrfan Can Kahveci ile beraberliği sağladı. 90+1.dakikada Edon Zhegrova ile bir gol daha bulan Lille sahadan 2-1 galip ayrılarak rövanş öncesi avantajlı duruma geçerken, Fenerbahçe ise sahasındaki rövanşa gayet umutlu çıkacak.

Rövanş maçı 13 Ağustos Salı günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

GOL ATACAĞIMI HİSSETTİM

Öte yandan, maçtan sonra konuşan İrfan Can Kahveci, “İlk yarıya da iyi başlamıştık aslında. İlk 10 dakika sonrasında rakip daha iyiydi. İkinci yarıda da iyiydik. Hiçbir şey bitmedi, rövanş maçına odaklanacağız. Yedek kulübesinde arkadaşlarıma da söyledim; biz daha iyi bir takımız. İnşallah rövanş maçını da yeneceğimizi düşünüyorum. Gol atacağımı hissediyordum maçtan önce.

Geçen sene de çok gol attım ama benim için sonu mutlu bitmedi. İnşallah bu kez mutlu bitiririz” dedi.