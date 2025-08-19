Çorumlu yüzme antrenörü ve TED Çorum Koleji beden eğitimi öğretmeni Çetin Koçak’a bir milli görev daha çıktı. Koçak, 20-30 Ağustos tarihlerinde Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenecek Virtüs Dünya Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek milli takımdaki 7 antrenörden biri olarak görev yapacak.

Çetin Koçak, şampiyonada ilk kez bu yıl “otizm” kategorisinde de müsabakalar yapılacağını belirtirken, Türkiye olarak otizm ve mental kategoride iddialı olduklarını söyledi. Koçak, hedeflerinin şampiyonada Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek ve İstiklal Marşımızı okutmak olduğunun altını çizdi.