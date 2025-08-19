Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, sahasında aldığı 2-0’lık Amed Sportif Faaliyetler galibiyetinden sonra çıktığı ilk deplasman maçında da Adana Demirspor’u 3-0 mağlup ederek ikide iki yaptı. Kırmızı-siyahlı takım, profesyonel liglerde mücadele ettiği tüm sezonlarda ikinci kez ikide iki yapmasına rağmen, ilk kez gol yemeden bu başarıya ulaştı.

2019-2020’DE DE İKİDE İKİ YAPTI

2012-2013 Sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Arca Çorum FK, ilk 2 haftalar itibariyle ilk kez 2019-2020 Sezonunda, yani 2.Lig’deki ilk sezonunda ilk 2 maçı kazandı. İlk hafta sahasında 1922 Konyaspor’u 1-0 yenen Çorum temsilcisi, 2.hafta karşılaşmasında ise Bursa deplasmanında İnegölspor’u 2-1 mağlup etti.

EN İYİ BAŞLANGIÇ BU SEZON

Arca Çorum FK, 2019-2020 Sezonundan sonra bu sezon da ikide iki yaptı. İlk hafta, Çorum’da konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetleri 2-0 yenen Çorum temsilcisi, 2.hafta ise deplasmanda Adana Demirspor’u 3-0’la geçerek 6 puana ulaştı. Kırmızı-siyahlı takım, averajla 2019-2020 Sezonunu geride bırakarak, ilk iç ve ilk dış saha maçları itibariyle en iyi lig başlangıcını yaptı.

EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ 2020-2021’DE

Profesyonel liglerdeki 14’üncü sezonunu geçiren Arca Çorum FK, ilk iki haftalar itibariyle en kötü performansı 2020-2021 Sezonunda sergiledi. İlk hafta sahasında Manisa FK’ya 3-1 yenilen Arca Çorum FK, ikinci maçında ise deplasmanda Kocaelispor’a 3-0 kaybederek puan alamadı. 2020-2021 Sezonu, Arca Çorum FK’nın puan alamadığı tek sezon olarak kayıtlara geçti.

ÇORUM FK’NIN İLK İKİ HAFTA MAÇLARI

Arca Çorum FK, 2012-2013 Sezonunun ilk iki haftasında, deplasmanda Altınordu’ya 2-0 yenilirken, evinde Darıca Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti. 2013-2014 Sezonuna Bursa deplasmanında 2-1’lik Orhangazi yenilgisiyle başlayan Çorum temsilcisi, sahasında Sancaktepe’yi 1-0 yendi.

2014-2015 Sezonunun ilk maçında, Denizli deplasmanında Kızılcabölükspor’a 3-2 kaybeden Çorum FK, sahasında Trabzon temsilcisi Akçaabat Sebat’ı 1-0’la geçti.

2015-2016 Sezonuna sahasında Tunceli temsilcisi Dersimspor karşısında aldığı 2-1’lik yenilgiyle başlayan Arca Çorum FK, deplasmanda ise Antalya ekibi Manavgatspor’u 2-1 mağlup etti.

2017-2018 Sezonunun ilk maçında İstanbul’da Büyükçekmece Tepecikspor’u 2-0 yenen Arca Çorum FK, sahasında ise Ankara Adliyespor’la 2-2 berabere kalarak 3.Lig’deki en iyi ilk iki hafta performansına imza attı.

Arca Çorum FK, 3.Lig’deki son sezonu olan 2018-2019’da ise sahasında Muğlaspor’u 2-1’le geçerken, deplasmanda 1461 Trabzon’a 1-0 kaybetti.

2021-2022 Sezonuna sahasında 1-1’lik Diyarbekirspor beraberliği ile giren Arca Çorum FK, deplasmanda ise Ergene Velimeşespor’u 4-0 yendi.

2022-2023 Sezonuna Şanlıurfaspor deplasmanında 0-0’lek beraberlikle başlayan Arca Çorum FK, sahasında ise Somaspor’u 2-0 yendi.

Kırmızı-siyahlı takım, 1.Lig’deki ilk sezonu olan 2023-2024’te, İstanbul deplasmanında Tuzlaspor’u 3-0 yenerek profesyonel liglerdeki en iyi sezon başlangıcını yaparken, ikinci maçında ise evinde Giresunspor’a 2-0 yenildi.

Çorum ekibi, geçen sezon ise ilk hafta İstanbul’da Ümraniyespor’a 3-0 yenilirken, sahasında ise Fatih Karagümrük’le 2-2 berabere kaldı.