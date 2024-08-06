Geçen sezon Sakaryaspor formasıyla 35 maçta attığı 16 golle dikkatleri çeken Del Valle’nin takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği belirtilirken, ismi Ahlatcı Çorum FK ve 1.Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler’le anılıyor. 34 yaşındaki Venezüellalı golcünün Ahlatcı Çorum FK ile anlaştığına dair haberler sosyal medyada sıkça görülmeye başlarken, Ahlatcı Çorum FK Sportif Direktörü Muhammed Fettahoğlu, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Öte yandan, Ahlatcı Çorum FK 1 kaleci ve 2 kanat oyuncusu transferi için arayışlarını sürdürüyor.
Editör: NURDAN AKBAŞ