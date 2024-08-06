Kırmızı-siyahlı takımda geçtiğimiz sezonlarda Çorum’un plaka kodu olan 19 numaralı formayı Murat Yıldırım giyerken, Yıldırım’ın ayrılması üzerine yeni sezonda 19 numarayı bir başka Çorumlu futbolcu Mustafa Emre Yalçınkaya giyecek.
Çorum FK’lı futbolcuların yeni sezonda giyecekleri formaların numaraları şöyle:
Ferhat Yazgan (6), Erkan Kaş (39), Ozan Sol (23), Atakan Akkaynak (8), Kerem Kalafat (22), Atakan Cangöz (92), Suat Kaya (11), Ahmethan Köse (17), Mustafa Emre Yalçınkaya (19), Berkay Arı (70), Eren Karadağ (99), Erhan Kara (46), Berkcan Aytaç (77), Kadir Seven (25), Taha İbrahim Rençber (44), Tunahan Ergül (14), Hasan Hüseyin Akınay (27), Mahmut Eren Güler (33), Zargo Toure (5), Loick Landre (3), Thomas Jacco Verheydt (9), Geraldo (29), Mehdi Boudjemaa (10), Kabongo Kasongo (4) ve Durel Bel Daniel Avounou (20)