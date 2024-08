Geçtiğimiz günlerde yapılan yönetim değişikliği sonrası Asbaşkan ve Altyapı Sorumlusu olarak göreve gelen Sinan Özdilli, yaptıkları görüşmeler sonrasında Menderes Özarslan ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Özraslan'ın gerek faal futbol hayatında gerekse de antenörlük kariyerinde efendi kişiliğiyle takdir toplayan bir isim olduğuna dikkat çeken Özdilli, anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasının diledi. Özdilli ayrıca, bu süreçte kendilerine her türlü kolaylığı sağlayan Anadolu Futbol Kulübü Başkanı Ali Dursun'da teşekkür etti.

Çorum FK ile anlaşmış olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden Menderes Özarslan ise kendilerine güvenenleri mahcup etmeden çalışacağına söyledi. Özarslan , Çorum FK Asbaşkanı Sinan Özdilli'ye kendisi bu göreve layık gördüğü için de teşekkür etti.

Özraslan da, her zaman yanında olan ve bu süreçte de kendisine her türlü desteği ve kolaylığı sağlayan Anadolu Futbol Kulübü Başkanı Ali Dursun'a teşekkür etti.

Editör: RIFAT KARA