Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Elazığspor’un, Atakan Cangöz’ü kadrosuna katma konusunda ısrarcı olduğu ve bu doğrultuda deneyimli futbolcunun transferini bitirmeye çalıştığı kaydedildi.

Arca Çorum FK’daki dördüncü sezonunu geçiren Atakan Cangöz bu sezon sadece Amed’le ilk hafta oynanan maçın 64.dakikasında Oğuz’un yerine girerek süre aldı. Cangöz, Arca Çorum FK formasıyla toplamda 61 resmi maça çıkarken, 1 gol atıp, 4 asist yaptı.

Atakan Cangöz’ün Elazığspor’a transfer olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.