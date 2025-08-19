Vanspor, ilk hafta, deplasmanda Boluspor’u 3-2, ikinci hafta ise sahasında şampiyonluğun güçlü adaylarından Esenler Erokspor’u 2-0 yenerek Arca Çorum FK ile birlikte zirveyi paylaşırken, teknik direktör Hakan Kutlu’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kutlu, Erokspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Ayaklarımız yere sağlam basmalı. Bizim hedefimiz şampiyonluk değil, bu ligde kalıcı olmak ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek. İyi futbol oynadıkça hedefler kendiliğinden gelecektir” dedi.

Vanspor, üçüncü hafta 23 Ağustos Cumartesi günü Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak.